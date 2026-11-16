Восстановление заводов газовой компании Южный Парс продолжается в соответствии с программой

БАКУ/Trend/ - Процесс восстановления заводов газовой компании Южный Парс продолжается в соответствии с программой.

Как сообщает Министерство нефти Ирана, об этом заявил исполнительный директор Нефтегазовой компании "Парс" Турадж Дехгани в субботу, 31 октября, во время ознакомления с указанными заводами.

"В центре внимания находится восстановление газоперерабатывающих заводов, получивших повреждения в результате авиаударов США и Израиля по Ирану", — отметил он.

Дехгани заявил, что, несмотря на существующие проблемы, наблюдается прогресс в восстановлении заводов, перерабатывающих газ, добываемый на 4-й и 5-й, а также 9-й и 10-й фазах газового месторождения Южный Парс и транспортируемый с этих фаз.

Нефтегазовая компания "Парс" взяла на себя обязательство возобновить эксплуатацию этих заводов в максимально короткие сроки. Выполнение данного обязательства предполагает устранение существующих препятствий и управление возможными рисками.

Дехгани дал указания относительно хода восстановительных работ, обеспечения поставок, финансовых ресурсов, а также разработки эффективных решений для сокращения сроков проведения восстановительных операций.

Отметим, что в результате авиаударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля и продолжавшихся в течение 40 дней, были повреждены 4 перерабатывающих завода газовой компании Южный Парс. В результате этого мощности Ирана по переработке газа сократились на 230 миллионов кубометров в сутки. Сообщается, что к настоящему времени удалось восстановить производство около 100 миллионов кубометров газа за счет использования свободных мощностей других перерабатывающих заводов компании.

На заводах компании перерабатывается газ, добываемый на месторождении Южный Парс. Более 75% газа, потребляемого в стране, обеспечивается этой компанией.

Газовое месторождение Южный Парс (Северный купол - в Катаре) является совместным месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что его запасы газа составляют 51 триллион кубометров, из которых возможно извлечь 36 триллионов кубометров. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

Ранее заместитель министра нефти Ирана и исполнительный директор Национальной газовой компании Саид Тавакколи в эксклюзивном интервью Trend заявил, что ведутся работы по устранению последствий разрушений на пострадавших предприятиях. На некоторых из четырех заводов газовой компании Южный Парс, подвергшихся ударам, повреждения оказались особенно серьезными, и процесс восстановления уже начат.

По его словам, удары по газоперерабатывающим заводам в ходе авиаатак привели к сокращению объемов добычи газа в стране. В связи с этим ведутся работы по производству необходимого оборудования и обеспечению поставок. Наряду с оценкой причиненного ущерба, продолжаются технические работы, а также предусмотрено проведение капитального ремонта этих предприятий.