На Иранской товарной бирже зафиксировано снижение продаж на 3,4%

БАКУ /Trend/ - За прошедшую иранскую неделю (24–30 октября) продажи продукции на Иранской товарной бирже по сравнению с предыдущей неделей (17–23 октября) сократились на 3,4% в стоимостном выражении и на 13% в натуральном выражении.

Согласно анализу Trend, основанному на статистических данных Иранской товарной биржи, за прошедшую неделю на бирже было продано 3,23 миллиона тонн продукции на сумму 1,63 квадриллиона риалов (около 872 миллионов долларов). Между тем за предыдущую неделю на товарной бирже было продано 3,71 миллиона тонн продукции на сумму 1,69 квадриллиона риалов (около 903 миллионов долларов).

За прошедшую неделю на товарной бирже было продано 2,48 миллиона тонн промышленной и горнодобывающей продукции на сумму 1,03 квадриллиона риалов (около 550 миллионов долларов).

За указанный период на товарной бирже было продано 243 тысячи тонн нефтепродуктов и нефтехимической продукции на сумму около 401 триллиона риалов (около 214 миллионов долларов). За прошедшую неделю в экспортном павильоне "Киш" товарной биржи было продано 477 тысяч тонн продукции на сумму 144 триллиона риалов (около 76,7 миллиона долларов).

В подразделении субрынка биржи было продано 22,7 тысячи тонн продукции на сумму 58,3 триллиона риалов (около 31,2 миллиона долларов).

С начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) на Иранской товарной бирже было продано 91,5 миллиона тонн продукции на сумму 31 квадриллион риалов (около 16,6 миллиарда долларов). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи продукции увеличились на 107% в стоимостном выражении и на 1,7% в натуральном выражении. За аналогичный период прошлого года на товарной бирже было продано 89,9 миллиона тонн продукции на сумму 14,9 квадриллиона риалов (около 7,98 миллиарда долларов).