Снизилась стоимость продаж на Энергетической бирже Ирана

БАКУ/ Trend/ - За прошедшую неделю (24–30 октября) стоимость продаж на Энергетической бирже Ирана снизилась на 45% по сравнению с предыдущей неделей (17–23 октября).

Согласно исследованию Trend на основе статистических данных Энергетической биржи Ирана, за прошлую иранскую неделю стоимость продаж на бирже составила около 226 трлн риалов (около 120 млн долларов).

За этот период на Энергетической бирже было продано 98,2 тыс. тонн углеводородной продукции на сумму около 158 трлн риалов (около 89,5 млн долларов). По сравнению с предыдущей неделей продажи углеводородной продукции снизились на 16% в стоимостном выражении и на 24% по объему.

На международном сегменте биржи за прошлую неделю были проданы преимущественно 20 тыс. тонн дизельного топлива, 5,75 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ) и 3 тысячи тонн авиационного топлива.

За прошлую иранскую неделю на бирже также было продано 1,35 млн мегаватт-часов электроэнергии на сумму около 20,5 трлн риалов (около 10,9 млн долларов). Стоимость продаж электроэнергии снизилась на 15%, а объем — на 111%.

На прошлой неделе стоимость прочих продаж на бирже составила 47,4 трлн риалов (около 25,3 млн долларов). По сравнению с предыдущей неделей этот показатель снизился на 59%.

С начала текущего иранского года (21 марта 2026 года) стоимость продаж на Энергетической бирже Ирана составила около 8,2 квадриллиона риалов (около 4,37 млрд долларов).

Отметим, что в Иране используется солнечная хиджра-шамси. В настоящее время в стране идёт 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев года длятся по 31 дню, следующие пять — по 30 дней, а последний месяц — 29 дней в трёх из четырёх лет и 30 дней в каждом четвёртом году. Таким образом, месяцы иранского календаря начинаются 21, 22 или 23 числа соответствующих месяцев григорианского календаря.