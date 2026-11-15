Увеличились доходы иранского банка Eqtesad Novin от кредитования

БАКУ/Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 октября 2026 г.) чистый доход иранского банка "Eqtesad Novin" от кредитования и по другим операциям финансового посредничества вырос на 98 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 22 октября 2025 г.).

Согласно данным иранского банка "Eqtesad Novin", по этим операциям расходы были сокращены примерно на 452 триллиона риалов (около 241 миллиона долларов). В результате за 7 месяцев чистый доход банка "Eqtesad Novin" от кредитования и других посреднических операций составил 260 триллионов риалов (около 138 миллионов долларов).

В 7-м месяце (23 сентября – 22 октября 2026 г.) чистый доход банка "Eqtesad Novin" от кредитования и других посреднических операций составил 39,7 триллиона риалов (около 21,1 миллиона долларов). Это указывает на 74-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (23 сентября – 22 октября 2025 г.). В аналогичном месяце прошлого года чистый доход банка от кредитования и других посреднических операций составлял 22,8 триллиона риалов (около 12,2 миллиона долларов).

В 7-м месяце доход банка "Eqtesad Novin" от кредитования составил 108 триллионов риалов (около 57,5 миллиона долларов). Доход банка от кредитования отражает рост на 95 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это свидетельствует о том, что банк "Eqtesad Novin" предпринял успешные шаги в повышении своей финансовой состоятельности и укреплении деятельности.

Согласно подсчетам Trend на основе данных иранского банка "Eqtesad Novin", в прошлом иранском году (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) чистый доход банка "Eqtesad Novin" от кредитования и других посреднических операций составил 720 триллионов риалов (около 384 миллионов долларов). Это показывает рост на 57 процентов по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.).