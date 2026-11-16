Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 15,1%

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 октября 2026 года общий объем кредитных вложений банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) в реальный сектор экономики Азербайджана составил 35,7 миллиарда манатов.

Согласно расчетам Trend на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), этот показатель увеличился на 4,7 миллиарда манатов, или на 15,1 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: по состоянию на 1 октября 2025 года объем кредитных вложений в реальный сектор составлял 31 миллиард манатов.

В отчетный период также зафиксирован рост объема просроченных кредитов. Так, их общий объем достиг 754 миллионов манатов, увеличившись на 226 миллионов манатов, или на 42,8 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 1 октября 2025 года этот показатель составлял 528 миллионов манатов. Доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле выросла с 1,7 до 2,1 процента.

Анализ распределения кредитных вложений по отраслям экономики показывает, что наибольшую долю в общем кредитном портфеле занимают кредиты, выданные домашним хозяйствам. В отчетный период их объем составил 21,1 миллиарда манатов, увеличившись на 2,6 миллиарда манатов, или на 14,3 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 октября 2025 года объем кредитов, выданных домашним хозяйствам, составлял 18,5 миллиарда манатов.

Среди других отраслей экономики второе место по объему кредитных вложений занимает сектор торговли и услуг. Объем кредитов, направленных в эту сферу, достиг 4,6 миллиарда манатов. В годовом выражении показатель увеличился на 344 миллиона манатов, или на 8 процентов. За аналогичный период прошлого года он составлял 4,3 миллиарда манатов.

Значительный рост кредитных вложений также наблюдался в строительном секторе. По состоянию на 1 октября объем кредитов, выданных этой отрасли, достиг 2,8 миллиарда манатов. Это на 1 миллиард манатов, или на 56,3 процента, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, строительство стало одним из лидеров по темпам годового роста кредитования.

Объем кредитных вложений в сектор транспорта и связи также увеличился, достигнув 2,8 миллиарда манатов. По сравнению с 2,1 миллиарда манатов за соответствующий период 2025 года показатель вырос на 745 миллионов манатов, или на 35,6 процента.

Общий объем кредитов, направленных в промышленность и производственный сектор, составил 1,7 миллиарда манатов. За аналогичный период прошлого года этот показатель находился примерно на том же уровне. Годовой прирост составил 2,5 миллиона манатов, или 0,1 процента. Таким образом, объем кредитных вложений в промышленность и производство практически не изменился.

В секторе добывающей промышленности, электроэнергетики, газового, парового и водного хозяйства, напротив, наблюдалось снижение кредитования. В отчетный период объем кредитов, выданных этим отраслям, составил 552 миллиона манатов. Это на 158 миллионов манатов, или на 22,3 процента, меньше по сравнению с 710 миллионами манатов за аналогичный период прошлого года.

Объем кредитных вложений в сельское, лесное и рыбное хозяйство также сократился. В отчетный период он составил 505 миллионов манатов против 563 миллионов манатов за соответствующий период прошлого года. Таким образом, годовое снижение достигло 58 миллионов манатов, или 10,4 процента.

В целом в отраслевой структуре кредитного портфеля Азербайджана преобладают кредиты домашним хозяйствам, а также финансирование торговли и сферы услуг, строительства и транспорта. Одной из примечательных тенденций отчетного периода стал также рост объема просроченных кредитов и их доли в общем кредитном портфеле.