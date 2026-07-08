Пакистан призвал США и Иран не допускать эскалации

БАКУ /Trend/ - Пакистан призвал США и Иран воздержаться от дальнейшей эскалации.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Пакистана.

«Пакистан глубоко обеспокоен ростом напряженности в регионе. Возобновление конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон. Мы призываем все стороны проявить сдержанность и воздержаться от любых действий, способных еще больше подорвать мир и стабильность в регионе», — отмечается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что Исламабад настоятельно призывает все стороны придерживаться своих обязательств в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании, который остается надежной основой для взаимопонимания, взаимного уважения и общего процветания как в регионе, так и за его пределами.