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Пакистан призвал США и Иран не допускать эскалации

В мире Новость 8 июля 2026 22:44 (UTC +04:00)
Пакистан призвал США и Иран не допускать эскалации
Фото: МИД Пакистана / X
Мугаддас Мустафаев
Мугаддас Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Пакистан призвал США и Иран воздержаться от дальнейшей эскалации.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Пакистана.

«Пакистан глубоко обеспокоен ростом напряженности в регионе. Возобновление конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон. Мы призываем все стороны проявить сдержанность и воздержаться от любых действий, способных еще больше подорвать мир и стабильность в регионе», — отмечается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что Исламабад настоятельно призывает все стороны придерживаться своих обязательств в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании, который остается надежной основой для взаимопонимания, взаимного уважения и общего процветания как в регионе, так и за его пределами.

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