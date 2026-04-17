Грузия Материалы 17 апреля 2026 08:58 (UTC +04:00)
Сеть кофеен Starbucks выходит на рынок Грузии

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Сеть кофеен Starbucks в этом году выходит на рынок Грузии.

Как передает Trend, об этом сообщили в агентстве «Производи в Грузии» при министерстве экономики страны.

Согласно информации, первый объект планируется открыть летом 2026 года в Тбилиси на проспекте Ильи Чавчавадзе.

Сообщается, развитие бренда в стране будет осуществляться совместно с кувейтской группой Alshaya — одним из крупнейших мировых лицензиатов сети. В дальнейшем компания намерена расширять присутствие как в столице, так и в регионах.

Власти Грузии считают приход Starbucks значимым шагом для повышения инвестиционной привлекательности страны и создания новых рабочих мест. В агентстве подчеркнули, что соглашение стало результатом длительных переговоров с участием государственных структур, включая МИД.

