Сеть кофеен Starbucks выходит на рынок Грузии

БАКУ /Trend/ - Сеть кофеен Starbucks в этом году выходит на рынок Грузии.

Как передает Trend, об этом сообщили в агентстве «Производи в Грузии» при министерстве экономики страны.

Согласно информации, первый объект планируется открыть летом 2026 года в Тбилиси на проспекте Ильи Чавчавадзе.

Сообщается, развитие бренда в стране будет осуществляться совместно с кувейтской группой Alshaya — одним из крупнейших мировых лицензиатов сети. В дальнейшем компания намерена расширять присутствие как в столице, так и в регионах.

Власти Грузии считают приход Starbucks значимым шагом для повышения инвестиционной привлекательности страны и создания новых рабочих мест. В агентстве подчеркнули, что соглашение стало результатом длительных переговоров с участием государственных структур, включая МИД.