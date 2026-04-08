Грузия нарастила поставки агропродукции на внешние рынки

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2026 года экспорт агропродовольственной продукции из Грузии составил 423,2 млн долларов, увеличившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства страны.

Для сравнения, в первом квартале 2025 года показатель составлял 368,3 млн долларов.

Основным рынком сбыта грузинской агропродукции остается Россия, куда было поставлено продукции на 131,9 млн долларов. В число крупнейших направлений экспорта также вошли страны Европейского союза (68,9 млн долларов), Азербайджан (44,8 млн долларов), Армения (31,7 млн долларов), Казахстан (25 млн долларов) и Украина (19,3 млн долларов).