Чемпионат мира по футболу в Мексике – от Баку до родины сомбреро (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана состоялось яркое культурно-просветительское мероприятие «Межкультурное путешествие для детей: Мексика и Азербайджан», объединившее юных участников вокруг идей дружбы, взаимопонимания и знакомства с богатым наследием двух стран, сообщает корреспондент Trend с места события.

Особую актуальность встрече придал тот факт, что в 2026 году Мексика наряду с США и Канадой принимает чемпионат мира по футболу. В преддверии этого масштабного спортивного события организаторы решили познакомить детей не только с современной Мексикой, которая в ближайшие недели окажется в центре внимания миллионов болельщиков по всему миру, но и с её многовековой историей, культурой и традициями.

На открытии директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы подчеркнула важность культурных связей между Азербайджаном и Мексикой. Гостям также рассказали о музейной коллекции детских экспонатов, отражающих различные страницы истории и быта. В завершение выступления детям пожелали крепкого здоровья, счастливого будущего и новых достижений.

Посол Мексики в Азербайджане Виктория Ромеро отметила значимость культурного сотрудничества между двумя странами и выразила уверенность в том, что подобные проекты способствуют укреплению дружбы между народами. По её словам, такие инициативы позволяют лучше узнать друг друга через культуру, образование и общечеловеческие ценности. В конце мероприятия участникам были вручены сертификаты за активное участие.

Особый интерес вызвало выступление заслуженного артиста Азербайджана, издателя Бахрама Багирзаде. Он рассказал о роли культурных инициатив в расширении кругозора детей и представил свою книгу "Мехико для детей", посвящённую истории, культуре и достопримечательностям Мексики.

Настоящим украшением программы стала её творческая часть. Для участников были исполнены азербайджанские и мексиканские песни и танцы, прозвучали произведения мексиканских поэтов в декламации детского литературного проекта "Молодые поэты" под руководством Лалы Гасановой, а атмосфера праздника позволила детям совершить символическое путешествие в мир другой культуры. Не случайно организаторы выбрали именно мексиканскую тематику: чемпионат мира по футболу традиционно становится не только спортивным, но и культурным событием, открывающим миллионам людей новые страны и их традиции.

Завершилось мероприятие знакомством с выставкой "Детские следы истории" и экспозицией художественных работ, посвящённых Мексике, которые ещё раз продемонстрировали, насколько культура, искусство и спорт способны объединять людей независимо от расстояний и государственных границ.

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