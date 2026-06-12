В Азербайджане стартовал проект, посвященный национальному языку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Проект, состоящий из серии семинаров на тему «Наш язык – основа нашей национальной и культурной идентичности», реализован Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджанской Республики, говорится в сообщении MEMİM.

Первый семинар проекта состоялся в Национальной библиотеке Азербайджана с участием заместителя председателя Милли Меджлиса, директора Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, академика Рафаэля Гусейнова.

На семинаре, модератором которого выступил руководитель сектора MEMİM Фариз Юнисли, директор Национальной библиотеки, профессор Керим Таиров рассказал о важности концепции "Азербайджанская культура – ​​2040". Он отметил, что документ устанавливает конкретные цели развития азербайджанского языка и литературы.

Директор MEMİM, доцент Вугар Гумбатов отметил, что в числе целей проекта продвижение правильного применения азербайджанского языка в СМИ на основе новой культурной концепции.

Академик Рафаэль Гусейнов отметил, что стремительные процессы глобализации сделали необходимым новый концептуальный взгляд на сферу культуры.

По его словам, важнейшим аспектом существования и самоутверждения народа является его язык.

В своем выступлении Рафаэль Гусейнов подробно рассказал о продвижении родного языка в современную эпоху, состоянии применения азербайджанского языка в СМИ, а также ответил на вопросы, представляющие интерес для участников.

В семинаре приняли участие сотрудники по связям с общественностью и другие представители ряда учреждений министерства культуры.

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