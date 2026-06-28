Греция увеличила объем импорта природного газа из Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - В январе-апреле текущего года из Азербайджана в Грецию было экспортировано 342,7 миллиона кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 151,7 миллионов долларов США.

Об этом говорится в отчете "Внешнеторговые связи Азербайджана в январе-апреле 2026 года", опубликованном Государственным комитетом по статистике.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель уменьшился в стоимостном выражении на 11,7 миллиона долларов, или на 7,2%, а по объему увеличился на 56,1 миллиона кубических метров, или на 19,6%.

Как указано в предыдущих данных, в целом в январе-апреле 2026 года Азербайджан экспортировал в 8 стран 8,416 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 2,536 миллиарда долларов США. Это на 53 миллиона долларов, или на 17,3% меньше в стоимостном выражении, и на 256 миллионов кубометров, или на 3,1% больше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того данные показывают, что в январе-апреле 2026 года Азербайджан импортировал из одной страны - Исламской Республики Иран - 168 миллионов кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 11,307 миллиона долларов США. В январе-апреле прошлого года данные об экспорте природного газа из Ирана в Азербайджан не были опубликованы.

Напомним, что ранее европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен в эксклюзивном интервью Trend заявил, что за последние годы Евросоюз значительно увеличил импорт природного газа из Азербайджана, и сегодня на европейский рынок приходится около половины всего азербайджанского газового экспорта.

"В январе этого года произошло первое расширение Трансадриатического газопровода - дополнительно 1,2 миллиарда кубометров в год, что означает дополнительные поставки газа на европейский рынок в 2026 году. И нельзя забывать об экономическом эффекте: с момента запуска Южного газового коридора он стал важным драйвером роста азербайджанской экономики. Экспорт газа в Италию, Грецию и Болгарию принес около 24 миллиарда евро дохода к 2024 году с момента начала коммерческих поставок по Трансадриатическому газопроводу. Это реальный, ощутимый рост", - сказал он.