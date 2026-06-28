Узбекистан намерен расширить сотрудничество с японской корпорацией NEC

БАКУ /Trend/ - Министерство цифровых технологий Узбекистана планирует значительно расширить сотрудничество с японской корпорацией NEC.

В ходе двусторонней встречи заместитель министра цифровых технологий Жахонгир Максудов и старший вице-президент NEC Теруюки Накадзима обсудили результаты реализуемых совместных проектов. Стороны отметили, что партнерство, продолжающееся более 30 лет, успешно развивается, и рассмотрели ход модернизации телекоммуникационной инфраструктуры Узбекистана.

Отдельное внимание было уделено перспективам расширения взаимодействия за пределы сферы телекоммуникаций. Участники переговоров рассмотрели возможности внедрения современных японских цифровых технологий в различные отрасли экономики страны.

Узбекская сторона также представила инвестиционные возможности республики, рассказав о действующих законодательных механизмах поддержки инвесторов, налоговых льготах и созданных условиях для реализации крупных проектов. В частности, компании NEC было предложено рассмотреть участие в строительстве современных центров обработки данных в Республике Каракалпакстан.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерение продолжить поддержку действующих совместных проектов, а также договорились активизировать сотрудничество в разработке инновационных технологий и реализации новых пилотных проектов с перспективой их дальнейшего внедрения в государственном и частном секторах Узбекистана.