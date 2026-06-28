Обнародован объем экспорта природного газа из Азербайджана в Германию в январе-апреле

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года из Азербайджана в Германию был экспортирован природный газ (в сжиженном состоянии) стоимостью 4,8 тысячи долларов США. Об этом сообщается в отчете Государственного статистического комитета.

Объем экспорта природного газа при указанной стоимости не раскрывается.

В аналогичный период прошлого года экспорт природного газа в сжиженном состоянии из Азербайджана не регистрировался.

Напомним, что с января 2026 года SOCAR приступил к поставкам азербайджанского газа, транспортируемого по Трансадриатическому газопроводу (TAP), являющемуся европейским сегментом Южного газового коридора, в Австрию и Германию. Таким образом, число стран-импортеров азербайджанского газа достигло 16.

Согласно информации SOCAR, поставки газа в Австрию и Германию через Италию еще больше расширили географию энергетического партнерства Азербайджана в Европе. Компания отметила, что в соответствии с газовой стратегией страны последовательно расширяется маркетинговая деятельность на газовых рынках Европы и Ближнего Востока, увеличивается портфель сотрудничества с покупателями из различных стран, а также укрепляется позиция Азербайджана как надежного поставщика энергии.

Экспорт азербайджанского газа в Европу осуществляется через TAP, являющийся европейской частью Южного газового коридора. В настоящее время пропускная способность трубопровода доведена до 12 миллиардов кубометров в год. Коммерческие поставки азербайджанского газа по TAP в Италию, Грецию и Болгарию начались в конце 2020 года.

Как сказал в эксклюзивном интервью Trend управляющий директор TAP Лука Скиеппати, окончательное инвестиционное решение по расширению Трансадриатического газопровода ожидается в первом квартале 2027 года.

Скиеппати отметил, что необязывающая фаза рыночного теста 2025 года, запущенного в июле 2025 года, все еще продолжается, и процесс переходит к следующим этапам, в рамках которых потенциальное расширение будет дополнительно прорабатываться и оцениваться, в том числе через консультации и подготовку финального проектного предложения.

"Практически это означает, что интерес со стороны рынка есть, однако процесс все еще продолжается, и окончательное инвестиционное решение пока не принято. Решение об инвестициях в новые мощности будет зависеть от достаточного объема обязывающих долгосрочных обязательств со стороны участников рынка, необходимых для обеспечения жизнеспособности проекта. Следующие ключевые шаги включают завершение консультаций, финализацию проектного предложения и переход к обязывающей фазе, где при наличии достаточных обязательств мощности могут быть распределены между участниками рынка и может быть принято окончательное инвестиционное решение. Этот финальный этап в настоящее время ожидается в течение первого квартала 2027 года", - пояснил он.

Стоит также отметить, что в июне прошлого года SOCAR подписал с немецкой государственной энергетической компанией SEFE (Securing Energy for Europe) 10-летний контракт на куплю-продажу газа. Согласно контракту, годовой объем газа, поставляемого в Европу, будет поэтапно доведен до 15 тераватт-часов (примерно 1,5 миллиарда кубометров). Документ также предусматривает привлечение инвестиций в добычу и газовую инфраструктуру и служит укреплению энергетической безопасности Европы.