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Президент Ильхам Алиев: Сильная экономика, политический вес Турции нас очень радуют (ВИДЕО)

Политика Новость 8 ноября 2026 16:35 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сильная экономика, политический вес Турции нас очень радуют (ВИДЕО)
Фото: Press service of the President of the Republic of Azerbaijan
Эмин Алиев
Эмин Алиев
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ШУША /Trend/ - Сегодня Турецкое государство под руководством моего дорогого брата, уважаемого Президента Реджепа Тайипа Эрдогана превратилось в великую державу, является великой силой мировой величины.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Подчеркнув, что Турция играет решающую роль не только в региональных процессах, но и в решении вопросов мирового значения, глава государства отметил: «Сильная экономика, мощный промышленный потенциал и политический вес Турции сегодня – это реальность, которая нас очень радует и придает нам силы».

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