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Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство является фактором стабильности, сотрудничества и безопасности (ВИДЕО)

Политика Новость 8 ноября 2026 16:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство является фактором стабильности, сотрудничества и безопасности (ВИДЕО)
Фото: Press service of the President of the Republic of Azerbaijan
Эмин Алиев
Эмин Алиев
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ШУША /Trend/ - Турецко-азербайджанское единство является важным фактором на обширном географическом пространстве. Это – фактор стабильности, сотрудничества и безопасности.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Еще раз хочу сказать, что, несмотря на плотный график, присутствие здесь, в Карабахе, в этот День Победы моего дорогого брата, уважаемого Президента еще раз демонстрирует всему миру наше единство. Уверен, что это единство будет вечным», - добавил глава государства.

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