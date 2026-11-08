Те, кто пытается ослабить наше братство с Азербайджаном, не добьются своих целей - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Доблестная победа Азербайджана в 44-дневной войне остается предметом радости во всем тюркском мира, показателем достижения исторической справедливости.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше.

Турецкий лидер выразил удовлетворение участием в праздничных мероприятиях, приуроченных к шестой годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне, почтил память шехидов, выразил пожелание долголетия гази.

Глава турецкого государства подчеркнул значимость связей с Азербайджаном.

«Отношения между Турцией и Азербайджаном прошли испытание временем. Сегодня мы говорим о единстве сердец, которое воплощено в изречении «Одна нация, два государства». Наши связи черпают силу в общем прошлом. Наше братство выходит далеко за рамки общности языка, истории и культуры. Именно поэтому мы сегодня не ставим различий между радостью Баку и Анкары», - сказал Президент Эрдоган.

Глава турецкого государства подчеркнул, что, те, кто стремится ослабить братство Анкары и Баку, закрепленное в Шушинской декларации от 15 июня 2021 года, никогда не достигнут своих целей.