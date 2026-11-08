Министр обороны Закир Гасанов заразился COVID-19 (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заразился коронавирусом (COVID-19).

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время официальной церемонии встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуше.

«Закир Гасанов заболел, заразился COVID», — отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства поручил заместителю министра обороны — начальнику Генерального штаба азербайджанской армии Кериму Велиеву передать Закиру Гасанову его приветствие и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Напомним, что сегодня, 8 ноября, в связи с Днём Победы Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан. В рамках визита он провёл встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше.