Узбекистан и американская Wabtec обсудили модернизацию железнодорожной инфраструктуры

БАКУ /Trend/ - 5 ноября министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провёл встречу с представителями американской компании Wabtec, в ходе которой стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия в железнодорожной отрасли.

В переговорах приняли участие старший региональный вице-президент Wabtec по странам СНГ и Монголии Канат Алпысбаев, а также управляющий директор компании по международным связям с государственными структурами и проектному финансированию Ларс Хикки.

Основное внимание участники уделили вопросам модернизации железнодорожной инфраструктуры, расширения промышленной кооперации, локализации производства и развития сервисных мощностей на территории Узбекистана.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы подготовки инженерных специалистов для железнодорожной отрасли. В частности, обсуждались возможности внедрения современных образовательных программ, повышения квалификации кадров и укрепления сотрудничества в этой сфере.

По итогам встречи были согласованы дальнейшие шаги, направленные на практическую реализацию достигнутых договорённостей.