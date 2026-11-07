Азербайджанские борцы стартуют на юношеской Олимпиаде в Дакаре

БАКУ /Trend/ - 7 ноября в столице Сенегала Дакаре в рамках IV летних юношеских Олимпийских игр стартуют соревнования по пляжной борьбе.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Азербайджана.

Согласно информации, Азербайджан в этом виде спорта представят два спортсмена. Гюнель Керимли выступит в весовой категории до 55 кг, а Нихад Сулейманлы — до 80 кг.

Соревнования начнутся в 14:30 по бакинскому времени. В случае выхода в финал Гюнель Керимли проведёт решающую схватку в 20:55, а Нихад Сулейманлы — в 21:15.

Отметим, что на Играх Dakar-2026 Азербайджан в пляжной борьбе в общей сложности представляют четыре спортсмена. Ещё двое азербайджанских атлетов вступят в борьбу 8 ноября.