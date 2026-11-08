  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Желающие пошатнуть азербайджано-турецкое единство и братство никогда не достигнут своих целей (ВИДЕО)

Политика Новость 8 ноября 2026 16:26 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Желающие пошатнуть азербайджано-турецкое единство и братство никогда не достигнут своих целей (ВИДЕО)
Фото: Press service of the President of the Republic of Azerbaijan
Эмин Алиев
Эмин Алиев
Все материалы

ШУША /Trend/ - Нас объединяют общая история, этнические корни, язык, литература, духовные ценности. Это великое достояние, и сегодня на этом достоянии, на этом прочном фундаменте развиваются и межгосударственные отношения.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Наше единство, наше братство несокрушимы. А те, кто хочет пошатнуть его, никогда не достигнут своей цели, их мечты так и останутся несбывшимися», – добавил глава нашего государства.

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости