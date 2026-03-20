Названы доходы Азербайджана от экспорта электроэнергии в январе-феврале

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал 72,208 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, доходы от экспорта электроэнергии составили 3,923 миллиона долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт электроэнергии сократился по объему на 224 миллиона киловатт-часов или в 4 раза, а в стоимостном выражении - на 12,453 миллиона долларов США или в 4,2 раза.

В отчётном периоде доля экспорта электроэнергии в ненефтяном секторе составила 0,11%.

Отметим, что в январе-феврале этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 6,264 миллиарда долларов США. Эта цифра на 2,64 миллиарда долларов и или 29,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешней торговли 3,665 миллиарда долларов составил экспорт, а 2,599 миллиарда долларов - импорт. За последний год экспорт сократился на 1,102 миллиарда долларов или на 23%, а импорт - на 1,539 миллиона долларов или на 37,2%.

В итоге внешняя торговля завершилась с положительным сальдо в 933,6 миллиона долларов, что на 52,4 миллиона долларов или на 5,3% меньше по сравнению с прошлым годом.