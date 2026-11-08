Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что в мире нет государств, настолько тесно связанных друг с другом, как Азербайджан и Турция (ВИДЕО)

ШУША /Trend/ - 44-дневная Отечественная война еще раз продемонстрировала турецко-азербайджанское единство.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомнив, что после войны в Шуше была подписана историческая Шушинская декларация, глава государства отметил: «Это официально вывело наши отношения на уровень союзничества, хотя мы и до этого всегда были союзниками. Народы Турции и Азербайджана – братские народы. Я неоднократно говорил, что в мире нет народов и государств, настолько тесно связанных друг с другом, как наши».