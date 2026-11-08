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Президент Ильхам Алиев: На протяжении 44 дней братский турецкий народ был рядом с нами (ВИДЕО)

Политика Новость 8 ноября 2026 16:22 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: На протяжении 44 дней братский турецкий народ был рядом с нами (ВИДЕО)
Фото: Press service of the President of the Republic of Azerbaijan
Эмин Алиев
Эмин Алиев
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ШУША /Trend/ - Освобождение города Шуша имело большое символическое значение и стало одним из важных этапов Второй Карабахской войны.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«На протяжении 44 дней Вы, мой дорогой брат, и братский турецкий народ были рядом с нами», - подчеркнул глава государства. Он отметил, что заявление Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное в первые часы войны, а также телефонный разговор с ним продемонстрировали всему миру, что братская Турция находится рядом с Азербайджаном.

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