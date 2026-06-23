На сегодня более 29 тыс. клиентов получили карты «Miles&Smiles» — Бахруз Нагиев

БАКУ /Trend/ - С 2019 года по сегодняшний день более 29 тысяч клиентов получили карты «Miles&Smiles».

Об этом сказал заместитель председателя правления PASHA Bank Бахруз Нагиев в ходе церемонии подписания меморандума по продукту «Miles&Smiles» между представляемым им банком и Turkish Airlines, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Б. Нагиев отметил, что продукт «Miles&Smiles» представлен на азербайджанском рынке с 2019 года, и стороны успешно сотрудничают уже семь лет.

По его словам, за прошедшие семь лет более 29 тысяч клиентов получили карты, к проекту присоединилось около 200 партнерских сетей, благодаря чему для держателей карт стали доступны около 700 брендов.

«Эти показатели являются для нас важным результатом. В то же время я уверен, что в предстоящий период мы еще больше увеличим эти цифры. Мы вместе с нашей командой продолжаем систематически работать в этом направлении», — подчеркнул он.

Б. Нагиев сообщил, что в рамках проекта клиенты за счет накопленных миль на сегодня получили более 84 тысяч авиабилетов.

«Эта карта никогда не была для меня обычным карточным продуктом. Я не рассматриваю ее исключительно как средство получения авиабилетов. Считаю, что путешествия, знакомство с различными странами, культурами и людьми чрезвычайно важны для личностного развития. Поэтому на самом деле мы предоставляем клиентам не просто мили, а возможность воплощать свои мечты в жизнь», — сказал он.

Б. Нагиев добавил, что в рамках нового меморандума, подписанного между сторонами, на ближайшие три года поставлена цель добиться еще более значительных результатов.

«В настоящее время нашей главной целью является привлечение в партнерскую сеть объектов торговли и сферы услуг, которыми клиенты пользуются ежедневно, чтобы карта «Miles&Smiles» стала для них самым логичным выбором», — заявил он.

В завершение Б. Нагиев поблагодарил команды Turkish Airlines и PASHA Bank, выразив уверенность в том, что новый меморандум будет способствовать дальнейшему укреплению партнерства и созданию новых возможностей для клиентов.