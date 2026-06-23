Летний вояж из Парижа в Баку - синтез музыки, света и визуальных образов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева с большим успехом и при аншлаге был представлен новый музыкальный проект пианиста и композитора Этибара Асадли, нашего соотечественника их Франции, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Вечер объединил на одной сцене разные музыкальные миры - академическую традицию, джазовую импровизацию и современное авторское звучание. Концертная программа была представлена под дирижированием и художественным руководством Лейлы Мурадзаде при участии Бакинского женского хора, джазового трио и приглашённых солистов.

Особую атмосферу вечеру придали выступления - заслуженного артиста Азербайджана, контрабасиста Руслана Гусейнова, перкуссиониста Эльвина Баширова, а также специального гостя - заслуженного артиста, тариста Шахрияра Иманова.

Программа вечера была создана специально для этого концерта и включала как авторские произведения Этибара Асадли, так и переосмысленные классические и народные темы. В новом звучании прозвучали “Arşın mal alan”, “Qara qaşın vəsməsi”, “Pulse”, “Roads”, “Barbara”, “Pıçıldaşın ləpələr” и “Hope”.

Концерт стал не только музыкальным, но и визуальным событием: сценография и световое оформление были выстроены как единое художественное пространство, усиливая драматургию каждого номера и создавая эффект полного погружения.

Проект, в котором органично соединились мугам, джаз и современная музыкальная эстетика, был встречен публикой с большим интересом и завершился продолжительными овациями.

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