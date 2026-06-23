Совместный продукт на азербайджанском рынке очень ценен для нас - представитель «Turkish Airlines»

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между «Turkish Airlines» и «PASHA Bank» по продукту «Miles&Smiles» имеет стратегическое значение для обеих сторон.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил старший вице-президент «Turkish Airlines» по маркетингу Омер Фарук Сонмез на церемонии подписания меморандума по продукту «Miles&Smiles» между «PASHA Bank» и «Turkish Airlines».

По его словам, основа сотрудничества между сторонами была заложена в 2019 году, и оно успешно продолжается по сей день.

«Этот проект является результатом общего видения одного из ведущих банков Азербайджана — «PASHA Bank» и одной из крупнейших авиакомпаний мира — «Turkish Airlines». Наша цель — предоставить дополнительные преимущества нашим клиентам в Азербайджане и в разных странах мира», — заявил старший вице-президент.

Он отметил, что рост интереса к путешествиям в глобальном масштабе еще больше повышает значимость программы. «Мир стремительно глобализируется, люди стали больше путешествовать и открывать для себя новые направления. «Turkish Airlines» также с каждым днем выполняет полеты во все большее количество мест. С этой точки зрения представление совместного карточного продукта на азербайджанском рынке имеет для нас огромное значение», — подчеркнул Омер Фарук Сонмез.

По его словам, в настоящее время программа «Miles&Smiles» насчитывает более 25 миллионов участников по всему миру. «Turkish Airlines» работает более чем в 130 странах, и со своим флотом, состоящим из более чем 540 самолетов, является одним из крупнейших международных авиаперевозчиков. Мы стремимся каждый день совершать полеты по еще большему количеству направлений, обслуживать больше пассажиров и повышать качество нашего сервиса», — отметил Омер Фарук Сонмез.

Старший вице-президент добавил, что компания работает над повышением уровня сервиса по всем направлениям — от полетов до залов ожидания в аэропортах, от расширения партнерской сети до создания новых возможностей. «В настоящее время вместе с более чем 260 партнерами по всему миру мы работаем над тем, чтобы предоставить лучший опыт нашим более чем 25 миллионам участников. Мы верим, что благодаря отзывам наших клиентов и поддержке партнеров в будущем добьемся еще больших успехов», — сказал он.

В завершение он поблагодарил сотрудников «PASHA Bank» и «Turkish Airlines», внесших вклад в подготовку меморандума, и выразил уверенность, что партнерство будет успешно продолжаться и в будущем.