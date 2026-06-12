Счетная палата обнародовала итоги исполнения бюджета Азербайджана в 2025 г.

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана опубликовала результаты анализа своевременности исполнения средств государственного бюджета в 2025 году.

Об этом говорится в заключении Палаты к законопроекту «Об исполнении государственного бюджета на 2025 год».

Согласно информации, в 2025 году уровень исполнения доходов государственного бюджета по сравнению с прогнозом в помесячном разрезе варьировался от 92,8% до 116,5%. В течение года в 8 месяцах было зафиксировано исполнение выше прогноза, а в 4 месяцах – ниже прогноза.

Самый высокий уровень исполнения зафиксирован в декабре – 116,5%. Это объясняется увеличением поступлений по линии Министерства экономики, доходов от платных услуг бюджетных организаций и прочих поступлений, в том числе поступлений, связанных с дивидендами.

Самый низкий уровень исполнения составил 92,8% в ноябре. В этот период поступления по линии Министерства экономики, Государственного таможенного комитета и из других источников, а также прочие доходы, связанные с дивидендами, были ниже прогноза.

Согласно анализу, поступления по линии Министерства экономики в отдельные месяцы, а по линии Государственного таможенного комитета, за исключением нескольких месяцев года, исполнялись сверх прогноза. Трансферты из Государственного нефтяного фонда в январе и апреле исполнялись с дефицитом, однако в последующие месяцы эта разница была компенсирована.

По данным Счетной палаты, в 2025 году исполнение расходов государственного бюджета в помесячном разрезе варьировалось от 68,5% до 114,6%. Самый высокий уровень исполнения зафиксирован в декабре и был связан в основном с капитальными вложениями и ремонтом нежилых зданий.

Самый низкий уровень исполнения составил 68,5% в сентябре. В качестве основной причины указано низкое исполнение по резервным фондам и инвестиционным расходам в этот период.

В течение года большая часть расходов была исполнена в декабре, и этот показатель составил 18,6% от общих бюджетных расходов. Анализ показал, что расходы за декабрь в 2,5 раза превысили среднемесячный показатель.

В отчете отмечено, что государственный бюджет на 2025 год исполнен с профицитом в 580 миллионов манатов. Доходы исполнены на 828,6 миллиона манатов выше прогноза, а расходы – на 2,8 миллиарда манатов ниже прогноза. Это оценивается как первый за последние 10 случай, когда бюджет завершил год с профицитом.