Из Баку в мир в летний сезон: больше направлений и более широкий выбор для пассажиров

С началом летнего сезона вопросы планирования путешествий становятся особенно актуальными. В настоящее время из Международного аэропорта Гейдар Алиев регулярные рейсы по различным направлениям мира выполняют около 40 авиакомпаний. AZAL, Turkish Airlines, Lufthansa, LOT Polish Airlines, Air Astana, Wizz Air, Pegasus Airlines, AJet, Centrum Air, China Southern и другие международные перевозчики предлагают пассажирам широкую маршрутную сеть.

В летний период наибольшим спросом традиционно пользуются курортные города Турции и популярные туристические направления Европы. Анталья, Бодрум, Измир, Рим, Милан, Париж, Барселона, Прага и Вена входят в число наиболее востребованных маршрутов среди пассажиров в этом сезоне.

В последние годы также значительно вырос интерес к странам Азии и Центральной Азии. После введения безвизового режима между Азербайджаном и Китаем направления Пекин и Урумчи стали еще более привлекательными для путешественников. В свою очередь, такие города, как Астана, Алматы, Ташкент, Шымкент и Самарканд, привлекают туристов богатым культурным наследием Великого шелкового пути, самобытной историей и растущим туристическим потенциалом.

Кроме того, в летнем сезоне маршрутная сеть из Баку расширилась благодаря выходу на рынок новых авиакомпаний. Рейсы Air Serbia в Белград, Airblue в Лахор и FlyOne в Ташкент предоставляют пассажирам еще больше возможностей для выбора и планирования поездок.

Учитывая высокий сезонный спрос, пассажирам рекомендуется заранее планировать свои путешествия и приобретать авиабилеты заблаговременно. Подробную информацию о расписании рейсов и билетах можно получить на официальных сайтах соответствующих авиакомпаний.