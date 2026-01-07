ЕС и Таджикистан: как Global Gateway формирует новую модель сотрудничества в сфере ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество Европейского союза и Таджикистана в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2025–2026 годах вступает в качественно новую фазу. Если ранее взаимодействие ограничивалось технической помощью и консультационной поддержкой, то сегодня в центре внимания - масштабные инвестиции, институциональные реформы и интеграция энергетической повестки в более широкий экономический и цифровой диалог в рамках стратегии Global Gateway.

Таджикистан, обладающий одним из крупнейших гидроэнергетических потенциалов в Центральной Азии, занимает особое место в региональной стратегии ЕС. Как отметил ранее представитель Европейской комиссии в эксклюзивном интервью Trend, приоритеты Брюсселя в стране четко структурированы:

"Инициатива ЕС Global Gateway направлена на укрепление устойчивой взаимосвязанности и инфраструктуры во всем мире. В Центральной Азии, и в частности в Таджикистане, наше сотрудничество сосредоточено на четырех приоритетных областях: вода/энергетика/климат, транспорт, цифровая связь и критическое сырье".

В этом контексте энергетика и водные ресурсы остаются фундаментальными столпами сотрудничества. ЕС задействует формат Team Europe, объединяющий ресурсы Еврокомиссии, Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и национальных финансовых институтов стран ЕС.

Ключевой особенностью текущего этапа является переход от точечных проектов к формированию долгосрочного инвестиционного портфеля. В 2025 году были запущены и модернизированы несколько знаковых объектов.

ГЭС “Себзор”, введенная в эксплуатацию в июне 2025 года, обладает мощностью 11 МВт и реализована при поддержке ЕС и немецкого банка KfW. Проект обеспечивает электроэнергией около 430 тысяч человек в Горно-Бадахшанской автономной области, а также способствует трансграничному энергоснабжению Афганистана.

Не менее значимым является обновление Кайраккумской ГЭС, где в результате модернизации мощность увеличилась со 126 до 174 МВт. В рамках пакета финансирования объемом 196 миллионов долларов США ЕИБ предоставил 37 миллионов долларов США, что позволило повысить надежность электроснабжения для более чем 500 тысяч человек.

Особое место в сотрудничестве занимает Рогунская ГЭС - крупнейший инфраструктурный проект страны общей мощностью 3780 МВт и стоимостью около 6,4 миллиарда долларов США. Вхождение ЕИБ в консорциум доноров рассматривается в Брюсселе как вклад в “устойчивое финансирование” проекта, соответствующее экологическим и социальным стандартам ЕС.

Энергетическое сотрудничество с Таджикистаном встроено в более широкий региональный контур. На саммите ЕС-Центральная Азия в 2025 году был подтвержден инвестиционный пакет Global Gateway объемом 12 миллиардов евро, из которых 6,4 миллиарда евро направляются на воду, энергетику и климат. С учетом гидропотенциала Таджикистан рассматривается как один из ключевых бенефициаров этой части программы.

Параллельно реализуется инициатива SECCA (Sustainable Energy Connectivity in Central Asia), в рамках которой ЕС в 2025 году активно финансирует разработку нормативно-правовой базы для солнечной и ветровой энергетики в республике. Это свидетельствует о стремлении Брюсселя диверсифицировать энергетический баланс Таджикистана, снижая зависимость исключительно от гидроресурсов.

Сотрудничество ЕС и Таджикистана в сфере ВИЭ выходит за рамки генерации электроэнергии. Существенные средства направляются на модернизацию распределительных сетей и снижение технических потерь. В 2025 году был сформирован пакет на 43 миллиона евро, включающий кредит ЕБРР на 28 миллионов евро и инвестиционный грант ЕС на 15 миллионов евро. Проект предусматривает внедрение “умных” счетчиков и обновление инфраструктуры в девяти городах, включая Хатлон и Согд.

Цифровизация энергетики дополняется более широкой цифровой повесткой ЕС в стране. Представитель Еврокомиссии подчеркнул:

"Что касается цифровизации, мы продвигаемся вперед в рамках специализированной инициативы Team Europe по цифровой связи, начиная с мероприятий по наращиванию потенциала. Кроме того, мы готовимся к развертыванию наземных спутниковых станций, направленных на улучшение цифрового доступа в отдаленных районах по всему региону. Таджикистан проявил интерес к этой инициативе, и мы ожидаем, что страна получит выгоду от этой поддержки в ближайшем будущем".

С точки зрения устойчивого развития европейское участие уже дает измеримые результаты. Ожидается, что только за счет ГЭС “Себзор” и модернизации Кайраккумской станции ежегодное сокращение выбросов CO₂ составит около 45 тысяч тонн. Через механизм GEFF более 2000 домохозяйств и малых предприятий в 2024–2025 годах внедрили энергоэффективные и “зеленые” технологии.

Институциональные изменения также становятся частью повестки. При консультационной поддержке ЕС в декабре 2025 года в Таджикистане был принят закон об освобождении импорта солнечных панелей от НДС до 2031 года, что должно стимулировать частные инвестиции в ВИЭ.

Дополнительный импульс сотрудничеству придает ожидаемое подписание Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС). "ЕС высоко ценит партнерство с Таджикистаном. Мы готовы к дальнейшему углублению отношений с вступлением в силу Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС). Переговоры были завершены в прошлом году, и теперь мы ожидаем его подписания", - отметил представитель Европейской комиссии.

СРПС охватывает экономическое развитие, энергетику, климат, цифровые технологии и верховенство закона, формируя предсказуемую среду для европейских инвесторов.

"Для ЕС СРПС отражает нашу долгосрочную приверженность Центральной Азии и Таджикистану в частности. Предсказуемая и прозрачная деловая среда имеет важное значение для привлечения европейских инвесторов, содействия инновациям и обеспечения устойчивого роста", - подчеркнули в ЕК.

На сегодняшний день Европейский союз является вторым по значимости финансовым партнером Таджикистана в сфере “зеленого” перехода после группы Всемирного банка. Совокупный портфель активных энергетических проектов с участием ЕИБ, ЕБРР и грантов Еврокомиссии превышает 500 миллионов евро. В рамках Global Gateway Таджикистан для ЕС становится не просто получателем помощи, а стратегическим партнером в формировании устойчивой энергетической архитектуры Центральной Азии.