Обнародован объем экспорта нефтепродуктов из Азербайджана в январе

БАКУ/Trend/ - В январе текущего года из Азербайджана было экспортировано 44,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 32,2 миллиона долларов США, полученных из битуминозных пород, а также продукции, содержащей 70% и более массы нефти или нефтепродуктов.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

По сравнению с январем прошлого года это на 13,1 миллиона долларов США, или на 68,6%, больше в стоимостном выражении и на 3,1 тысячи тонн, или на 7,5%, в натуральном выражении.

За этот период доля вышеуказанной продукции в общем объеме экспорта страны составила 1,44%.

Отметим, что в январе этого года Азербайджан провёл торговые операции с зарубежными странами на сумму 3,538 миллиарда долларов США.

Согласно информации, эта цифра на 1,5 миллиарда долларов и или 30,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объёма внешней торговли 2,236 миллиарда долларов составил экспорт, а 1,302 миллиарда долларов - импорт. За последний год экспорт сократился на 802 миллиона долларов или на 26,4%, а импорт - на 750 миллионов долларов или на 36,5%.

В итоге внешняя торговля завершилась с положительным сальдо в 933,6 миллиона долларов, что на 52,4 миллиона долларов или на 5,3% меньше по сравнению с прошлым годом.