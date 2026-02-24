Партнерство SOFAZ с Арабским энергетическим фондом - шаг к росту доходности - Инглаб Ахмедов

БАКУ /Trend/ - Партнерство Арабского энергетического фонда и Государственного нефтяного фонда Азербайджана с компанией CVC DIF по созданию совместного инвестиционного механизма, который будет инвестировать параллельно с фондом DIF7, следует рассматривать как логичное продолжение долгосрочной стратегии фонда и укрепления его международных позиций.

Об этом Trend сказал азербайджанский эксперт-экономист Инглаб Ахмедов.

По его словам, данное соглашение укладывается в устойчивый тренд последних лет: “Фонд уже не первый год усиливает сотрудничество с крупными международными финансовыми группами, в том числе с такими игроками, как BlackRock, наращивая свое присутствие в глобальном портфельном инвестировании. В этом контексте новое партнерство полностью соответствует стратегии, которой SOFAZ придерживается в последние годы”.

Эксперт подчеркнул, что речь идет не просто о сотрудничестве с арабским фондом: “В проекте также участвует европейская инфраструктурно-логистическая компания CVC DIF, специализирующаяся на инвестициях в логистику, технологии, транспортировку и хранение. Это придает соглашению дополнительную глубину, поскольку подобные проекты имеют не только инвестиционное, но и геоэкономическое значение”.

И.Ахмедов отметил, что в ходе предыдущих переговоров также подчеркивался приоритет крупных инвестиционных и логистических проектов, обладающих одновременно диверсификационным и геополитическим эффектом.

По его словам, в ряде случаев они перекликались с задачами энергетической трансформации и развития возобновляемых источников энергии. С этой точки зрения нынешнее соглашение можно считать знаковым и стратегически своевременным.

Эксперт также обратил внимание на географическую структуру инвестиционного портфеля SOFAZ: “На сегодня наибольшая доля портфельных инвестиций фонда традиционно приходится на Европу (около 26 процента, на Северную Америку - порядка 24 процента), значительную часть также занимает золото. Таким образом, основная инвестиционная активность долгое время была сосредоточена в евроатлантическом пространстве.

Однако растущая неопределенность и волатильность на западных рынках объективно подталкивают фонд к дальнейшей географической диверсификации. В последние годы SOFAZ активно сотрудничает с арабскими суверенными фондами и крупными инвестиционными структурами, постепенно усиливая свое присутствие в регионе MENA”, - сказал он.

Эксперт считает этот регион относительно устойчивым, платежеспособным и ориентированным на долгосрочное развитие, что делает его перспективным направлением для инвестиций.

По его словам, тематическая, партнерская и географическая диверсификация особенно актуальны на фоне роста активов фонда. Повышение доходности требует более продуманной инвестиционной политики: если не учитывать фактор роста цен на золото, увеличение прибыли возможно только за счет качественно выстроенных, хорошо просчитанных инвестиций, способных одновременно учитывать риски и обеспечивать реальную отдачу. Новое соглашение, по мнению эксперта, как раз вписывается в эту логику.

Отвечая на вопрос о том, можно ли рассматривать партнерство как шаг к углублению экономического взаимодействия между Азербайджаном и странами Ближнего Востока, И.Ахмедов отметил, что положительный тренд в этом направлении наблюдается уже последние 5-10 лет: “Крупные арабские компании участвуют в проектах в сфере возобновляемой энергетики в Азербайджане, параллельно ведутся переговоры по другим масштабным инвестиционным инициативам. Это действительно является частью политики диверсификации внешнеэкономических связей".

В то же время эксперт подчеркнул необходимость баланса. Даже в рамках нынешнего соглашения присутствует сотрудничество с европейскими партнерами, что обусловлено технологическими и инвестиционными рисками. Технологические инновации по-прежнему во многом сосредоточены в западных странах и частично в Китае, поэтому комбинированный формат партнерства позволяет минимизировать риски и повысить эффективность вложений. Мультипликативное участие игроков разного профиля, в том числе географического, технологического и инвестиционного, создает более устойчивую модель сотрудничества”, - заявил эксперт.

Комментируя вопрос о том, является ли данное партнерство частью более широкой стратегии диверсификации доходов в постуглеводородную эпоху, И.Ахмедов отметил, что в последние годы значительный прирост активов фонда был связан, прежде всего, с благоприятной конъюнктурой на рынке золота: “Однако чрезмерная зависимость от этого фактора несет риски, поскольку возможна коррекция цен”.

В этой связи эксперт подчеркивает необходимость альтернативных направлений, включая инвестиции в акции, инфраструктурные и логистические проекты, даже если они относятся к категории более рискованных.

По его словам, в структуре активов фонда инвестиции в акции и иные рыночные инструменты занимают третье место после золота и государственных казначейских бумаг, однако стратегически их роль будет возрастать.

“Таким образом, партнерство с Арабским энергетическим фондом и CVC DIF, соответствует общей стратегии SOFAZ: это одновременно географическая и инструментальная диверсификация, предполагающая постепенное увеличение доли более доходных, пусть и более рискованных инвестиций. В конечном итоге такая политика направлена на обеспечение устойчивой и более высокой доходности фонда в долгосрочной перспективе”, - заключил И.Ахмедов.