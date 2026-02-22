Обнародованы данные по импорту Ираном товаров из Казахстана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (21 марта 2025 — 20 января 2026) импорт Ираном товаров из Казахстана сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта 2024 — 19 января 2025) на 0,8% по стоимости и на 9,1% по весу.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно данным, за 10 месяцев импорт из Казахстана составил 47 миллионов долларов США в объеме 123 тысячи тонн. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель был на уровне 47,4 миллиона долларов США в объеме 135 тысяч тонн.

Отмечается, что Иран в основном импортировал из Казахстана сельскохозяйственную продукцию, различные виды оборудования и другие товары.

Также сообщается, что за 10 месяцев товарооборот между Ираном и Казахстаном составил около 262 миллионов долларов США в объеме 493 тысяч тонн, что на 4,7% по стоимости и на 6,3% по весу меньше в годовом выражении.

По данным Таможенной администрации, общий импорт товаров в Иран за этот период составил 49,1 миллиарда долларов США в объеме 33,2 миллиона тонн. В годовом сравнении импорт сократился на 15,6% по стоимости, но вырос на 4,6% по весу.