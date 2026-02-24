Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Баку обсудили подготовку к WUF13 с резидент-координатором ООН (ФОТО)

Политика Материалы 24 февраля 2026 09:55 (UTC +04:00)
В Баку обсудили подготовку к WUF13 с резидент-координатором ООН (ФОТО)

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - Председатель Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев встретился с временно назначенным резидентом-координатором ООН в Азербайджане Игорем Карафуличем.

Как сообщили Trend в Госкомитете, А.Гулиев рассказал гостю о национальных приоритетах Азербайджана и о достижениях в процессе восстановления и строительства в постконфликтный период в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.

Была предоставлена подробная информация о том, что 2026 год в Азербайджане объявлен Годом градостроительства и архитектуры, а также о подготовке к проведению 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), которая состоится в Баку в мае.

