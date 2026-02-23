В Лачине состоялась историческая презентация кинофестиваля - Lachin International Film Festival (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Лачин состоялась презентация Международного кинофестиваля "Лачин" (Lachin International Film Festival, LIFF). Это событие стало знаковым для истории азербайджанского кинематографа - фестиваль является первым международным кинофорумом, проводимым за пределами столицы страны, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджана.

Как отметил директор креативной студии HochazFilm Creative Studio Амиль Мамедбейли, фестиваль, который пройдёт в августе 2026 года, нацелен на выявление новых имён в сфере короткометражного кино, продвижение культурного возрождения Лачина на международной арене и превращение региона в новое пространство притяжения для мирового кинематографического сообщества.

Уникальность Лачина заключается в гармоничном сочетании живописной природы, исторического наследия (памятники, ковры Гасымушагы и др.) с современной инфраструктурой - Международным аэропортом Лачина, киностудией HochazFilm, кинотеатром LaCinema, соответствующей туристической инфраструктурой.

Основная концепция фестиваля строится на гармонии между культурой, природой и творчеством. Географически Лачин расположен на перекрёстке тюркского мира, Европы и Азии. Именно поэтому при формировании программы особое внимание будет уделяться короткометражному кино тюркских государств, СНГ, стран Прикаспийского региона, Балкан, Центральной Азии и Юго-Восточной Европы.

Фестиваль также рассматривается как инструмент "мягкой силы" в рамках программы «Большое возвращение» и процесса восстановления региона. Посредством кино формируется новый международный образ Лачина - как безопасного, современного и обладающего значительным творческим потенциалом пространства.

Официальная награда фестиваля - "Золотая дубовая ветвь", вдохновлённая символом лачинских лесов - красным дубом. Награда олицетворяет стойкость и возрождение. Дуб, изображённый также на Государственном гербе Азербайджана, символизирует силу духа, устойчивость и способность к обновлению даже в суровых горных условиях.

Визуальная идентичность фестиваля и концепция наград основаны на этой метафоре - идее о том, что человеческое творчество не увядает перед лицом испытаний, а, напротив, закаляется и обновляется.

Номинации фестиваля

Международный конкурс:

Лучший короткометражный игровой фильм

Лучший короткометражный документальный фильм

Лучший короткометражный анимационный фильм

Лучший студенческий фильм

Лучший режиссёр

Национальный конкурс:

Лучший национальный короткометражный игровой фильм

Лучший национальный короткометражный документальный фильм

Лучший национальный короткометражный анимационный фильм

Лучший национальный студенческий короткометражный фильм

Лучший режиссёр

Лучшее локальное reels-видео

Среди специальных номинаций - премия "Хакари" за наиболее динамичную и выразительную сюжетную линию.

Общий призовой фонд фестиваля составляет 5000 долларов США.

LIFF - это не только демонстрация фильмов, но и стратегическое культурное событие, символизирующее возрождение региона. Его цель - не повторять шаблоны крупных мегаполисов, а сформировать уникальный формат, подчёркивающий природную красоту, историческое наследие и творческую энергию Лачина. Профессиональная организация, яркая идентичность пространства и оригинальная эстетика призваны сделать LIFF одной из наиболее перспективных новых киноплатформ региона.

Фестиваль учреждён студией HochazFilm Creative Studio, действующей в Лачине с 2023 года. Основными партнёрами проекта выступают Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, Союз кинематографистов Азербайджана и др.

