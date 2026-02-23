Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Объем двусторонних грузоперевозок с Ираном достиг 2,3 миллиона тонн – Шахин Мустафаев

Экономика Материалы 23 февраля 2026 20:28 (UTC +04:00)
Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Иран выступают важными транзитными партнерами в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг".

Об этом заявил заместитель премьер-министра, сопредседатель Совместной с Ираном межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству с азербайджанской стороны Шахин Мустафаев на 17-м заседании комиссии в Баку, сообщает Trend.

Он отметил, что в 2025 году объем двусторонних грузоперевозок достиг 2,3 миллиона тонн, что свидетельствует о положительной динамике роста. По словам Шахина Мустафаева, рост был зафиксирован как в автомобильных, так и в железнодорожных перевозках.

"С точки зрения реализации потенциала международного транспортного коридора "Север-Юг" важное значение имеет строительство участка Решт-Астара. Грузовой терминал Астара имеет особое значение как важная составляющая международного транспортного коридора "Север-Юг". Предусмотренная мощность терминала до 5 миллионов тонн вносит большой вклад в повышение транзитного потенциала этого маршрута", - добавил он.

