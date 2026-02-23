Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджанский исполнитель вошёл в состав жюри нацотбора Сан-Марино на "Евровидение-2026" (ВИДЕО, ФОТО)

Звёздный мир Материалы 23 февраля 2026 16:20 (UTC +04:00)
Фото: Личный архив Эльдара Гасымова

Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Победитель "Евровидения-2011" ELDAR (Эльдар Гасымов) вошёл в состав жюри национального отбора Сан-Марино на "Евровидение-2026" - Dreaming San Marino. Вместе с ним конкурс оценивают итальянский продюсер Domenico "Mimmo" Paganelli и глава пресс-службы делегации Кипра на Eurovision Song Contest Andreas Anastasiou. Об этом сообщил Trend Life сам певец.

В отборе участвуют 240 артистов, и уже 200 конкурсантов завершили борьбу по решению профессионального жюри. Также ELDAR в течение четырёх дней проводил мастер-классы и отвечал на вопросы участников.

Имя победителя станет известно 6 марта.

