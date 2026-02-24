Великобритания готова сотрудничать с Азербайджаном в водном секторе - представитель посольства

БАКУ/Trend/ - Великобритания готова сотрудничать с Азербайджаном в водном секторе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал представитель посольства Великобритании в Азербайджане Эльвин Разиев в ходе круглого стола на тему "Водная безопасность в Азербайджане: регулирование, риски и ответственные бизнес-действия", проходящего в Баку.

"Обе наши страны сталкиваются с похожими водными проблемами: изношенная инфраструктура, растущий спрос, риски наводнений и необходимость модернизации систем водоочистки. Эти общие вызовы создают реальное пространство для сотрудничества. Великобритания готова работать с Азербайджаном в водном секторе через экспертизу, инновации и финансирование конкретных проектов", - сказал он.

Разиев отметил, что отношения Великобритании и Азербайджана сейчас крепче, чем когда-либо. В прошлом году страны договорились вывести их на уровень стратегического партнерства с акцентом на расширение сотрудничества в энергетике, связности, инфраструктуре и инновациях. Водный сектор, по его словам, также является областью, в которой есть реальный потенциал для сотрудничества.