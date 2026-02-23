БАКУ /Trend/ - Иран намерен развивать сотрудничество с Таджикистаном в горнодобывающем секторе.

По данным Trend, об этом заявил председатель Организации развития и модернизации горнодобывающей промышленности Ирана (IMIDRO) Масуд Самиинежад в комментарии иранским СМИ.

По его словам, для развития сотрудничества в горнодобывающем секторе между Ираном и Таджикистаном будет создана совместная рабочая группа между министерством промышленности, шахт и торговли Ирана и министерством промышленности Таджикистана.

Самиинежад отметил, что иранские компании заинтересованы в активном участии на рынке горнодобывающей промышленности Таджикистана.

Глава организации заявил, что создаваемая рабочая группа сосредоточится на сотрудничестве по нескольким направлениям. Рабочая группа подготовит дорожную карту и будет ежемесячно информировать профильных министров о ходе деятельности.

"Согласно плану, крупные иранские промышленные и горнодобывающие компании также примут участие в сотрудничестве двух стран. Обмен продукцией в горнодобывающей отрасли будет осуществляться через сервисные центры, которые будут созданы в Таджикистане. Таким образом, иранская продукция будет выведена на рынок Таджикистана", — сказал он.

Отметим, что 18 февраля министр промышленности, шахт и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабек посетил Таджикистан в сопровождении высокопоставленной делегации. Сообщается, что в ходе визита основное внимание уделялось развитию экономических связей между двумя странами.