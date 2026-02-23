В Азербайджане выросло производство легковых и грузовых автомобилей

БАКУ/Trend/ - В январе этого года в Азербайджане было произведено 402 легковых автомобиля.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, данный показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличился на 167 автомобилей, или на 71,1%. Так, в январе 2025 года в стране было произведено 235 легковых автомобилей.

По состоянию на 1 февраля текущего года запасы готовой продукции в стране составили 244 автомобиля.

В то же время за отчетный период в стране было произведено 56 грузовых автомобилей, что на 48 единиц, или в 7 раз больше по сравнению с январем 2025 года.

По состоянию на 1 февраля запасы готовой продукции составили 19 единиц.

Отметим, что в январе 2026 года в сферах производства машин и оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов было произведено продукции на сумму 38,2 миллиона манатов. По сравнению с соответствующим месяцем прошлого года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилось в 2,1 раза, тогда как производство машин и оборудования сократилось на 10,8%.