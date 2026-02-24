Джейхун Байрамов обсудил вопросы региональной безопасности с делегациями Турции и Грузии

БАКУ/Trend/ - 24 февраля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегации, возглавляемые председателем Комитета по внешним связям Великого Национального Собрания Турции Фуатом Октаем и председателем Комитета по внешним связям Парламента Грузии Николозом Самхардзе.

Как передает Trend, об этом сообщило министерство иностранных дел (МИД).

Во время встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, а также ситуация с безопасностью в широком регионе.

В ходе беседы было подчеркнуто значение расширения межпарламентского сотрудничества, особенно регулярных контактов между комитетами по внешним связям. С удовлетворением было отмечено, что 10-е трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии дало дополнительный импульс развитию отношений.

Стороны отметили, что наряду с парламентами, трехсторонние форматы сотрудничества между министрами иностранных дел и обороны также вносят вклад в укрепление мира, стабильности, безопасности и благосостояния в регионе. Среди ключевых обсуждаемых тем были вопросы энергетической безопасности, транспортно-коммуникационные проекты, в том числе развитие Среднего коридора, региональная экономическая интеграция.

Кроме того, был проведен обмен мнениями по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе в постконфликтный период, роли парламентской дипломатии в этом направлении. Министр Джейхун Байрамов подробно рассказал о процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринятых нашей страной.