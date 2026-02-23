Вырос экспорт ненефтяной продукции Ирана в Россию

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 по 20 января 2026) экспорт ненефтяной продукции Ирана в Россию увеличился на 5,6% в стоимостном выражении и на 16,2% по весу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта 2024 по 19 января 2025).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

За указанный период Иран экспортировал в Россию около 2,45 миллиона тонн ненефтяной продукции на сумму 939 миллионов долларов.

В аналогичный период прошлого года Иран поставил в Россию 2,1 миллиона тонн продукции на сумму 889 миллионов долларов.

Отмечается, что Иран в основном экспортировал в Россию сельскохозяйственную продукцию, нефтехимические товары, промышленную продукцию и другие товары.

Согласно статистике, за 10 месяцев объём ненефтяного товарооборота между Ираном и Россией составил 5,12 миллиона тонн на сумму 2,3 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 12,7% в стоимостном выражении и на 37,4% по весу.

В целом, по данным Таможенной администрации Ирана, за 10 месяцев текущего иранского года общий экспорт продукции страны составил 130 миллионов тонн на сумму 45 миллиардов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт снизился на 6,3% в стоимостном выражении и вырос на 1,44% по весу.