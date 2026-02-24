Выгодное предложение от Yelo Bank: кредиты под залог золота от 1% в месяц!

Пусть твои украшения не пылятся в шкатулке, а превращаются в реальные средства для реализации твоих планов! Yelo Bank представляет кредит под залог золота на обновленных и более привлекательных условиях. Теперь ты можешь получить наличные с процентной ставкой всего от 1% в месяц просто предъявив свои украшения в банк.



Главное преимущество этого кредита — его доступность для каждого: не требуется справка с места работы, а предыдущая кредитная история не имеет значения. Более того, ты можешь выбрать одну из двух моделей оплаты, подходящую твоему бюджету: равные ежемесячные платежи или льготный период, при котором каждый месяц оплачиваются только проценты, а основной долг — в конце срока.



Сейчас самое время оценить свое золото и мгновенно решить финансовые вопросы. Для этого просто обратись в любое отделение Yelo Bank со своими золотыми изделиями. Подробнее: https://ylb.az/48TzK2O.



Хотите получить ломбардный кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!