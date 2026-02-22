Импорт Ираном продукции из Туркменистана сократился

БАКУ /Trend/ - В течение 10 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 года по 20 января 2026 года) импорт продукции Ираном из Туркменистана по стоимости снизился на 43,4%, а по весу — на 55,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, за 10 месяцев импорт продукции из Туркменистана в Иран составил 9,79 миллиона долларов США (6,67 тысячи тонн).

В статистике указано, что в аналогичный период прошлого года импорт продукции из Туркменистана в Иран составлял 17,3 миллиона долларов США (15 тысяч тонн).

Продукция, которую Иран импортировал из Туркменистана - это нефтяной кокс, хлопок, ткани и другие товары.

По данным статистики, за 10 месяцев внешняя торговля в сфере нефти между Ираном и Туркменистаном составила 555 миллионов долларов США (примерно 1,3 миллиона тонн). Стоимость внешней торговли в сфере нефти увеличилась на 16,3%, а по весу — на 0,03% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, согласно статистике Таможенной администрации, за 10 месяцев общий импорт продукции в Иран составил 49,1 миллиарда долларов США (33,2 миллиона тонн). Импорт продукции по стоимости снизился на 15,6%, а по весу увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.