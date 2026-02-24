ЕБРР начнет ТЭО проекта по реабилитации водной инфраструктуры Баку - представитель банка

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует приступить к технико-экономическому обоснованию (ТЭО) проекта по реабилитации водной инфраструктуры Баку и Абшеронского полуострова в скором времени.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил представитель ЕБРР в Азербайджане Реал Гаджиев в ходе круглого стола на тему "Водная безопасность в Азербайджане: регулирование, риски и ответственные бизнес-действия", проходящего в Баку.

"Планируется сотрудничество с Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана по реабилитации водной инфраструктуры Баку и Абшеронского полуострова. Начать технико-экономическое обоснование этого проекта планируется в ближайшее время", - сказал он.

Гаджиев отметил, что правительство Великобритании поддерживает проведение ТЭО по этому проекту.

По словам представителя банка, Азербайджан сталкивается с растущими проблемами нехватки воды, особенно на Абшеронском полуострове, где расположены два крупнейших города.

"Несмотря на то, что Азербайджан является крупнейшей страной Южного Кавказа, ему принадлежит лишь 15% водных ресурсов региона. Также известно, что 70% водных ресурсов страны поступает из трансграничных источников, при этом 68% этих источников приходится на поверхностные воды", - сказал Гаджиев.

По его словам это означает, что водные ресурсы становятся всё более уязвимыми к сезонным и долгосрочным последствиям изменения климата.

"Для решения этих проблем важно применять системный подход, при котором все компоненты инфраструктурных проектов реализуются комплексно и устойчиво", - сказал представитель ЕБРР.