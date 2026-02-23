Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Частные больницы в Азербайджане получили право оказывать онкологическую помощь

Политика Материалы 23 февраля 2026 12:28 (UTC +04:00)
Частные больницы в Азербайджане получили право оказывать онкологическую помощь

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Частные больницы в Азербайджане также смогут оказывать онкологическую помощь.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в изменениях в законы "Об охране здоровья населения" и "Об онкологической помощи", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, наряду со специализированными частными медицинскими учреждениями, услуги могут предоставлять также частные медицинские учреждения, имеющие лицензию на оказание онкологической помощи в соответствии с требованиями закона "О лицензиях и разрешениях".

Это, позволяя гражданам получать медицинские услуги в любом медицинском учреждении по своему усмотрению, обеспечит право граждан Азербайджана, иностранцев и лиц без гражданства самостоятельно выбирать лечащего врача и проходить лечение в соответствующем медицинском учреждении на основании собственных соображений.

Лента

Лента новостей

Читать все новости