Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 февраля

Экономика Материалы 24 февраля 2026 09:10 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0008 маната, 1 турецкая лира - 0,0388 маната, а 100 российских рублей - 2,2051 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0008
AUD 1,1999
BYN 0,5927
AED 0,4628
KRW 0,1175
CZK 0,0826
CNY 0,2465
DKK 0,2678
GEL 0,6354
HKD 0,2173
INR 0,0187
GBP 2,292
SEK 0,1872
CHF 2,1892
ILS 0,5444
CAD 1,2402
KWD 5,5415
KZT 0,3412
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,5273
MDL 0,1003
NOK 0,1775
UZS 0,0139
PKR 0,6078
PLN 0,4739
RON 0,3926
RUB 2,2051
RSD 0,017
SGD 1,3409
SAR 0,4531
xdr 2,3361
TRY 0,0388
TMT 0,4857
UAH 0,0393
JPY 1,095
NZD 1,0127
