В Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 21–22 февраля на Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как сообщает Trend, в соревнованиях принимают участие в общей сложности 66 гимнастов из 6 стран.

В прыжках на батуте спортсмены выступают в индивидуальной программе (женщины и мужчины), синхронных упражнениях (женщины и мужчины), а также в смешанной синхронной программе.

В первый день соревнований состоится квалификационный этап, во второй - финальные выступления.

Азербайджан в прыжках на батуте представляют Магсуд Магсудов, Гусейн Аббасов, Фархад Велиев, Ниджат Мирзоев, Сельджан Магсудова, Шафига Гумбатова, Ибрагим Мустафазаде и Аян Шабанова, в тамблинге — Михаил Малкин, Тофик Алиев, Адиль Гаджизаде и Билал Гурбанов.

По итогам квалификации в финал в индивидуальной программе по прыжкам на батуте вышли Сельджан Магсудова и Магсуд Магсудов, в смешанной синхронной программе - пара Магсуд Магсудов - Сельджан Магсудова, в синхронной программе среди женщин - Сельджан Магсудова - Шафига Гумбатова, в синхронной программе среди мужчин - Магсуд Магсудов - Гусейн Аббасов.

В тамблинге право выступить в финале также получили Тофик Алиев и Михаил Малкин.

Фото: Ариф Гулузаде