Навзан объем реализованной продукции в Сумгайытском промпарке за прошлый год

БАКУ/Trend/ - В Сумгайытском промышленном парке, крупнейшем промышленном парке Южного Кавказа, в настоящее время зарегистрировано 40 резидентов.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов на пресс-конференции, посвященной деятельности возглавляемой им организации в прошлом году и предстоящим задачам.

"В 2025 году в Сумгайытском промышленном парке была реализована продукция на сумму 2,2 миллиарда манатов, из которых 1,1 миллиарда манатов составил экспорт.

Эти показатели ясно показывают ведущую роль парка в общем промышленном результате и несырьевом экспорте", - отметил он.