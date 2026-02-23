MOL Group нарастила добычу нефти на АЧГ в Азербайджане в 2025 г.

БАКУ/Trend/ - Добыча сырой нефти венгерской MOL Group на азербайджанском блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в четвертом квартале 2025 года выросла до 15,200 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd), что на 16% больше по сравнению с 13,100 boepd в четвертом квартале 2024 года, сообщает Trend со ссылкой на последние данные компании.

По сравнению с третьим кварталом 2025 года, когда добыча составляла 13,200 boepd, показатель в четвертом квартале увеличился на 15,2%.

По итогам всего 2025 года добыча составила 13,400 boepd против 12,700 boepd годом ранее, продемонстрировав рост на 5,5%.

Согласно данным компании bp, с начала коммерческой разработки в ноябре 1997 года и до конца 2025 года на АЧГ было добыто около 4,6 млрд баррелей нефти.

За этот же период было поставлено 61 млрд кубометров попутного газа.

Среднегодовая добыча в 2025 году составила около 330 000 баррелей в день (примерно 120 млн баррелей или 16 млн тонн) с платформ: "Чираг" – 21 000 б/д, "Центральный Азери" – 90 000 б/д, "Западный Азери" – 76 000 б/д, "Восточный Азери" – 43 000 б/д, "Глубоководный Гюнешли" – 51 000 б/д, "Западный Чираг" – 24 000 б/д и "Центральный Восточный Азери" (ACE) – 25 000 б/д.

BP Exploration (Caspian Sea) Limited выступает оператором от имени участников соглашения о разделе продукции (PSA) на АЧГ.

Доли участников в проекте АЧГ распределены следующим образом: bp – 30,37%, SOCAR – 31,65%, MOL – 9,57%, INPEX – 9,31%, ExxonMobil – 6,79%, TPAO – 5,73%, ITOCHU – 3,65%, ONGC Videsh – 2,92%.