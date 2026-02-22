Сегодня пройдут еще два матча 21-й тура Азербайджанской Премьер-лиги

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоятся еще два матча 21-го тура Азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Как передает Trend, в первом матче дня футбольный клуб «Имишли» примет «Шамахы». Игра, которая состоится на стадионе Губинского Олимпийского спортивного комплекса, начнется в 14:30. В настоящее время «Имишли» занимает 9-е место с 19 очками, а «Шамахы» — 8-е место с 24 очками.

В заключительном матче дня «Сабах» дома встретится с «Кяпязом». Игра, которая состоится на «Банк Республика Арена», начнется в 17:00. Бакинский клуб с 49 очками лидирует в турнирной таблице. Представитель Гянджи занимает 11-е место с 13 очками.

Отметим, что в предыдущих матчах 21-го тура «Туран Товуз» победил команду «Зиря» (2:0), «Араз-Нахчиван» с тем же счетом обыграл «Карван-Евлах». В матче между «Сумгайитом» и «Габалой» голов забито не было – 0:0. Матч тура между «Нефтчи» и «Карабагом» был перенесен.